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- В США из-за снежной бури отменили более 3 тысяч рейсов
|В США из-за снежной бури отменили более 3 тысяч рейсов
|21.03.2018 13:50
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В американском городе Нью-Йорк жителей предостерегают от поездок во время урагана, сообщает РБК-Украина.
В целом американские авиакомпании отменили более трех тысяч рейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди (New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) и Ньюарк (Newark Liberty International Airport) в связи со снежным ураганом, который ожидается 21 марта в северо-восточных штатах США.
Кроме этого, в Нью-Йорке просят жителей воздержаться от поездок во время урагана.
По данным американских СМИ, в городе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Как сообщал svodka.net ранее, синоптики рассказали, что погоду на большей части территории Украины в ближайшие сутки будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия.
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