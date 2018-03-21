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|Известный российский комик попал в базу "Миротворца"
|21.03.2018 13:57
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Российский шут Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец". Данные об этом были обнародованы на сайте центра.
Комик попал в базу после выступления в аннексированном Крыму, в частности, в Симферополе в марте этого года.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории Крыма", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Слепакова внесли в раздел "Чистилище".
Как сообщал svodka.net.uа, известная народная артистка России Алиса Фрейндлих прокомментировала свое попадание в "черный список" Министерства культуры Украины.
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