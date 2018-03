Американская транснациональная корпорация Google ввела новую функцию Google Play Instant, позволяющую пользователям опробовать мобильную игру, не устанавливая ее на смартфон. Об этом сообщается в официальном блоге Google. В настоящее время функция находится на стадии бета-тестирования. "Чтобы помочь вам открыть новые игры или познакомиться с теми, которые вы уже любите, мы переработали наше приложение Google Play Игры. Мы также представляем Google Play Instant, чтобы еще проще погрузиться в новые приложения и игры на устройствах Android. С помощью Google Play Instant вы можете просто нажать и попробовать игру, не загружая ее", - говорится в сообщении. Пока данную функцию поддерживают только несколько игр, между которых Clash Royale, Words with Friends 2, Bubble Witch 3 Saga, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire. В Google указали, что до конца года Google Play Instant будет доступной для всех игр. Для ее работы необходим Android 5.0 Lollipop или выше. Так, около совместимых игр есть кнопка Try Me. В том случае, если пользователю понравится игра, он может установить приложение, скачав необходимые файлы. Как сообщал svodka.net ранее, компания Google начала переговоры с группой крупных розничных брендов , чтобы те индексировали свои каталоги в поисковик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



