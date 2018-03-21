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|В Британии умерла знаменитая ведущая Евровидения
|21.03.2018 15:57
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Бывшая ведущая международного песенного конкурса "Евровидение" Кэти Бойл скончалась в возрасте 91 года в Великобритании. Об этом сообщает The Daily Mail.
Она родилась в Италии и, в первую очередь, была известна благодаря появлениям на телевидении в 1960-70 годах. Всего Бойл выступала ведущей международного песенного конкурса четыре раза: в 1960, 1963, 1968 и 1974 годах.
Также она часто работала ведущей различных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных наград, в частности Ivor Novello Awards. Кроме того, Бойл вела на радио программу Katie and Friends.
Известно, что она переехала в Британию в 1964 году, работала моделью и снялась в нескольких фильмах, между которых "Правда о женщинах" и "Намерение убить".
Как сообщал svodka.net ранее, букмекеры опубликовали данные и составили рейтинг потенциальных победителей Евровидения-2018.
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