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|В Китае анонсировали первый в мире напечатанный на 3D-принтере электромобиль
|21.03.2018 16:55
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В Китае итальянский производитель X Electric Vehicle намерен выпустить 3D-печатные автомобили LSEV. Об этом сообщает South China Morning Post.
Практически все видимые части двухместной машины сделали с помощью 3D-печати. Исключениями стали окна, шины и шасси. Автомобиль весит только 450 килограмм, что почти в два раза меньше, чем масса обычной машины. Электрокар будет разгоняться до 70 километров в час, а проезжать без подзарядки - 150 километров.
Старший дизайнер X Electric Vehicle Го Сяожэнь рассказал, что LSEV начнут продавать во втором квартале 2019 года, стоимость составит приблизительно 9,5 тысяч долларов.
В год будут выпускать около 500 электромобилей.
Как сообщал svodka.net, житель Соединенных Штатов Америки Кори Аллен Патрик в возрасте 28 лет напал на водителя электрокара Chevrolet Bolt EV, чтобы угнать его автомобиль, однако не смог.
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