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Шотландец научил мопса зиговать и пошел под суд
21.03.2018 17:03

В Шотландии мужчину признали виновным в разжигании ненависти из-за того, что он научил пса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, пишет The Scotsman.

Около двух лет назад Марк Мичан опубликовал на YouTube видео, в котором показал зигующего мопса - животное реагировало на команду "Зиг хайль" и поднимала переднюю правую лапу. Тогда ролик набрал более трех миллионов просмотров. По словам мужчины, он просто хотел позлить свою девушку.

Однако  шериф Дерек О'Кэрролл обвинил Марка в расизме и антисемитизме и во время судебного процесса его признали виновным. Пока что неизвестно, какое именно наказание получит мужчина.

Как сообщал svodka.net, в сети появился уникальный видеоролик, оператором которого стала собака.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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