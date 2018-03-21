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|Шотландец научил мопса зиговать и пошел под суд
|21.03.2018 17:03
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В Шотландии мужчину признали виновным в разжигании ненависти из-за того, что он научил пса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, пишет The Scotsman.
Около двух лет назад Марк Мичан опубликовал на YouTube видео, в котором показал зигующего мопса - животное реагировало на команду "Зиг хайль" и поднимала переднюю правую лапу. Тогда ролик набрал более трех миллионов просмотров. По словам мужчины, он просто хотел позлить свою девушку.
Однако шериф Дерек О'Кэрролл обвинил Марка в расизме и антисемитизме и во время судебного процесса его признали виновным. Пока что неизвестно, какое именно наказание получит мужчина.
Как сообщал svodka.net, в сети появился уникальный видеоролик, оператором которого стала собака.
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