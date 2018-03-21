Погода, Новости, загрузка...
Главный телеканал России поздравил Путина с победой на выборах в США
21.03.2018 17:10

Ведущий заявил, что нынешний глава российского государства Владимир Путин стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Соответствующее видео обнародовано на YouTube.

Журналист сделал оговорку в прямом эфире программы Вести на телеканале Россия 1 и не заметил ошибки.

"С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, во Франции сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президентские выборы в России и посвятил им карикатуру. На карикатуре изображен действующий президент РФ Владимир Путин. На руке у него видно марионетку в образе Ксении Собчак.

Напомним, что в России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить