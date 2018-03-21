Ведущий заявил, что нынешний глава российского государства Владимир Путин стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Соответствующее видео обнародовано на YouTube.

Журналист сделал оговорку в прямом эфире программы Вести на телеканале Россия 1 и не заметил ошибки.

"С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, во Франции сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президентские выборы в России и посвятил им карикатуру. На карикатуре изображен действующий президент РФ Владимир Путин. На руке у него видно марионетку в образе Ксении Собчак.

Напомним, что в России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х .

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