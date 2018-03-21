Погода, Новости, загрузка...
Тучи вокруг Facebook сгущаются: Цукерберга вызвали в Европарламент
21.03.2018 17:17

Руководство Европейского парламента вызвало основателя социальной сети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить