Неполитические Сводки
- Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом
- Ученые выяснили, какие женщины чаще выходят замуж
- Названо условие, при котором Путин пойдет на вторжение в ЕС
- Тучи вокруг Facebook сгущаются: Цукерберга вызвали в Европарламент
- Как отмолить родовые грехи: даже те, что были совершены прошлыми поколениями
|Тучи вокруг Facebook сгущаются: Цукерберга вызвали в Европарламент
|21.03.2018 17:17
|
Руководство Европейского парламента вызвало основателя социальной сети
Поделитесь статьей с друзьями