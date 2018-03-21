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|Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом
|21.03.2018 17:32
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В среду, 21 марта, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила симпозиум по вопросам детского психического здоровья, который Королевский фонд организовал в здании Королевского медицинского общества. Об этом сообщает Elle.
В сети появились фото, сделанные во время мероприятия, где видно, что Миддлтон появилась в ансамбле от Jenny Packham мятного оттенка. Кроме того, герцогиня Кембриджская дополнила свой образ лодочками от Gianvito Rossi и серьгами с аметистами и бриллиантами от Kiki McDonough.
Известно, что Миддлтон находится на восьмом месяце беременности и вскоре уйдет в декрет, но пока она продолжает активно появляться на публике и участвовать в разных мероприятиях.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Уильям с официальным визитом посетил завод мотоциклов Triumph, где ему провели экскурсию и продемонстрировали новое транспортное средство Triumph Tiger 1200.
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