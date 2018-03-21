В ходе конференции в Норвегии немецкие ученые заявили, что нашли множество ссылок на детскую порнографию в блокчейнах Bitcoin. Об этом сообщает The Guardian .

В ходе исследования специалисты из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена изучили приблизительно 1600 файлов, которые находятся в блокчейнах Bitcoin, и выяснили, что 99% частей единой цепи состоят из текста либо изображений. Также установлено, что множество файлов имели порнографическое содержание с участием детей.

Кроме того, ученые нашли в блокчейнах 274 ссылки на видео, которое посвящено жестокому обращению с детьми, и более 142 ссылкой на даркнет.

Они считают, что в связи с результатами исследования самую крупную криптовалюту могут запретить по всему миру. Это связано с тем, что все участвующие в процедуре майнинга или владеющие Bitcoin ответственны за появление порнографического контента в цепи, так как данные в блокчейн свободно загружают разные пользователи.

"Наш анализ показывает, что определенное содержание, например, незаконная порнография, может сделать простое владение Bitcoin незаконным", - сказали авторы исследования.

Как сообщал svodka.net ранее, генеральный директор японской компании Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, Хироси Микитани заявил о запуске криптовалюты Rakuten Coin .

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