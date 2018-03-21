Неполитические Сводки
- "Множественные переломы костей черепа" - отец-рецидивист избил 3-месячную дочь
- Штаб АТО: Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе
- Комитет Рады саботировал рассмотрение президентского законопроекта "О нацбезопасности"
- Порошенко сделал громкое заявление по членству Украины в НАТО
- Авторы сериала "Мир Дикого запада" раскрыли подробности о сюжете второго сезона
|Порошенко сделал громкое заявление по членству Украины в НАТО
|21.03.2018 19:14
|
Украина в ближайшие десять лет намерена стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в интервью Hamburger Abendblatt.
По словам главы государства, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - отметил Порошенко.
При том он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу нужно поучиться у Украины, как противостоять России.
Также Порошенко выразил мнение, что Украина может сделать Альянс сильнее и эффективнее.
Относительно вопроса аннексии Крыма, Порошенко обвинил Россию в разрушении системы международного порядка после Второй мировой войны, и привело к тому, что для системы глобальной безопасности "не существует альтернативы сильному НАТО".
Помимо этого было отмечено, после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.
"Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года, - заявил Порошенко. - Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС".
Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что сотрудничество Украины и Североатлантического альянса проходит без существенных проблем, однако в перспективе формат взаимодействия будет меняться.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира