Украина в ближайшие десять лет намерена стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в интервью Hamburger Abendblatt .

По словам главы государства, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - отметил Порошенко.

При том он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу нужно поучиться у Украины, как противостоять России.

Также Порошенко выразил мнение, что Украина может сделать Альянс сильнее и эффективнее.

Относительно вопроса аннексии Крыма, Порошенко обвинил Россию в разрушении системы международного порядка после Второй мировой войны, и привело к тому, что для системы глобальной безопасности "не существует альтернативы сильному НАТО".

Помимо этого было отмечено, после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

"Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года, - заявил Порошенко. - Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что сотрудничество Украины и Североатлантического альянса проходит без существенных проблем , однако в перспективе формат взаимодействия будет меняться.

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