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|Штаб АТО: Украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе
|21.03.2018 19:21
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По состоянию на 18:00 среды, 21 марта, представители незаконных вооруженных формирований ни разу не нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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