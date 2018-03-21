Британский актер Генри Кавилл, наиболее известный по ролям в фильмах "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали" и "Лига справедливости", сбрил "самые дорогие усы в истории кино". Об этом сообщает Radio Times .

Актера позвали на дополнительные съемки фильма "Лига справедливости", однако в то время он уже играл в кинокартине "Миссия невыполнима: Последствия", в котором у его героя должны были быть усы.

Из-за того, что студии не могли договориться, создатели "Лиги справедливости" были вынуждены использовать дорогие спецэффекты, чтобы "очистить" лицо Супермена. Однако это получилось не слишком удачно, что стало причиной многочисленных шуток и мемов.

Теперь же Кавиллу позволили побриться, чему он посвятил пост в социальной сети Instagram. Актер пошутил, что его трудно узнать без "королевских усов", а иногда он сам себя не узнает.

"Сбриты, но не забыты", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал советовать кандидату на должность главы государства от КПРФ Павлу Грудинину, выполнять ли ему обещание сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов на выборах.

#ShavedButNotForgotten Допис, поширений Henry Cavill (@henrycavill) 21 Бер 2018 р. о 2:10 PDT

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