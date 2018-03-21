В Ровенской области врач областной больницы поставлял наркотические и психотропные вещества заключенным исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что врач, по совместительству работавший в медицинской части исправительной колонии, незаконно проносил на ее территорию наркотики, после чего сбывал их заключенным. Всего за месяц было зафиксировано несколько фактов противоправных действий мужчины.

Врача задержали при очередной попытке пронести марихуану и психотропные таблетки Субитекс на территорию пенитенциарного заведения. У него изъяли партию наркотиков, которая на "черном рынке" стоит более 10 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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