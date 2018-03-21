В среду, 21 марта, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента Российской Федерации Владимира Путина с тем, что его переизбрали на выборах, в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters .

"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, ведущий заявил , что нынешний глава российского государства Владимир Путин стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения Сергея Скрипаля принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

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