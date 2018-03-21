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|Компания Вайнштейна задолжала крупные суммы Лоуренс, Найтли и дочери Обамы
|21.03.2018 21:15
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Компания американского продюсера Харви Вайнштейна The Weinstein Company подала заявление о банкротстве. Одной из причин стали задолженности многим знаменитостям, включая дочь 44 президента США Барака Обамы и Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщает People.
Кроме них в списке оказались Роберте Де Ниро, Дэниела Рэдклифф, Джуди Денч, Пирс Броснан, Кира Найтли, Чарли Шин, Сета Рогена, модель и телеведущая Хайди Клум.
Информации о точных суммах нет, но указано, что размеры долгов являются очень большими.
Как сообщал svodka.net ранее, знаменитая компания The Weinstein Company, ранее принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных домогательствах, подала заявление о банкротстве. Компания в течение нескольких месяцев не могла найти покупателей или инвесторов.
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