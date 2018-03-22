В среду, 21 марта, на юге Ирана в провинции Хормозган произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0 балла по шкале Рихтера, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северо-востоку от иранского города Бендер-Аббас, который расположен у берега Персидского залива. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме этого, информации о погибших, постравших и масштабов разрушений не поступало.

Как сообщал svodka.net ранее, в мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, в северной части Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера . По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

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