В среду, 21 марта, ночью в ирландском городе Дублине загорелось несколько этажей гостиницы Metro Hotel, сообщает РБК-Украина.

По данным месных СМИ, пожар начался примерно в 20:00 на 13-м этаже отеля, а затем быстро распространился и на другие этажи.

Стоит отметить, что на месте инцидента находятся восемь пожарных машин.

Кроме этого, все гости отеля и персонал были немедленно эвакуированы.

На данный момент информация о пострадавших и погибших отсутсвует.

Как сообщал svodka.net ранее, на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате загорелся произошел пожар. Погибло 10 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира