Дочка Майкла Джексона Пэрис и модель Кара Делевинь решили подтвердить слухи о своих отношениях, опубликовав совместные фото, сообщает Jetsetter .

Стоит отметить, что слухи о их возможном романе появились еще в прошлом году, когда девушки вышли из лондонского ночного клуба Fabric держась за руки и направлялись в отель.

Недавно Делевинь и Джексон намекнули на однополые отношения разместив фотографии, на которых они обнявшись смотрят фильм "Керол" и наблюдают за влечением между двумя женщинами.

Кроме этого, британская модель Кара Делевинь открыто заявляет о своей бисексуальности и в 2016 году она рассталась с певицей St. Vincent после двух лет отношений. А у Пэрис же до отношений с Карой был роман с барабанщиком группы Street Drum Corps Майклом Снодди, футболистом Честером Кастелло и манекенщиком Тайлером.

Как сообщал svodka.net, Кара Делевинь шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.

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