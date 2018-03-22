В четверг, 22 марта, в Верховной Раде Украины из-за проверки вещей произошла драка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны, сообщает УНИАН.

Депутата прибыв парламент, где госохрана попросила его пройти проверку металлоискателем. Он, в свою очередь отказался это делать. После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем, который сработал на что-то в кармане депутата.

Однако когда охрана потребовала показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, но столкнулся с охранником. В это время к ним подошел еще один представитель руководящего состава охраны. Парасюк попытался прорваться и это переросло в небольшую потасовку.

Стоит отметить, что депутат так и не показал, что было у него в кармане. Он просто сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал. Позже в комментарии журналистам Парасюк заявил: "Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?". Он также подчеркнул, что его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и "раздеть до трусов", однако в итоге до этого не дошло.

Как сообщал svodka.net, в среду, 21 марта, управление государственной охраны установило в Верховной Раде средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей.

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