В конце марта или начале апреля на Землю упадет неуправляемая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", сообщает Republic .

Пп предварительным подсчетам, станция войдет в плотные слои атмосферы 31 марта или 1 апреля. Однако точное время падения, также как и место, до сих пор неизвестны. Предсказать точное время падения затруднительно, поскольку оно зависит от плотности отдельных верхних слоев атмосферы, которые постоянно меняются.

Последние расчеты независимой исследовательской организации The Aerospace Corporation показали, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля; однако исследователи допускают ошибка в плюс-минус четыре дня. Наиболее вероятным местом падения является небольшая область в районе 42–43 градусов северной или южной широты. В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, в частности, Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток.

По словам нидерландского ученого Марко Лангбрека, который специализируется на астероидах, "Тяньгун-1" войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня.

Специалисты считают, что большая часть станции сгорит в атмосфере. Однако отдельные ее части все же достигнут земной поверхности – наблюдатели с Земли смогут видеть станцию как большой огненный шар, по размерам сравнимый с метеоритом, упавшим в окрестностях Челябинска в 2013 году.

Если станция упадет на жилые районы это может привести к десяткам человеческих жертв.

Стоит отметить, станцию размером 11 м запустили в космос еще в 2011 году. 21 марта 2016 года в китайских СМИ появилось сообщение, что связь со станцией "Тяньгун-1" прекращена.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в России Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила увеличить длительность дня с помощью орбитального аппарата для искусственного освещения Земли ночью .

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