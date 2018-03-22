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|В сети появился трейлер голливудской комедии, в которой сыграли две украинские актрисы
|22.03.2018 12:32
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В сети появился трейлер новой комедии «Шпион, который меня кинул», в которой сыграли две украинские актрисы, сообщает jetsetter.
Стоит отметить, что главные роли в фильме сыграли известные Мила Кунис и Джастин Теру, а также 20-летняя украинка Иванна Сахно.
Голливудская комедия расскажет о двух подругах Морган и Одри, которые случайно оказываются вовлечены в международный заговор из-за бывшего парня одной и них.
По данным источника, Иванна Сахно сыграет Надежду, успешную модель по совместительству киллера, которой поручили ликвидировать Одри и Морган.
Мировая премьера комедии запланирована на июль, а в августе кинолента должна выйти в Украине.
Как сообщал svodka.net, в воскресенье, 6 августа, в украинский город Черновцы приехала известная голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер.
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