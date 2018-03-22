Меган Маркл и принц Гарри выбрали кондитера для приготовления своего свадебного торта, сообщает ELLE .

По данным источника, королевский десерт для самой ожидаемой свадьбы года изготовит кондитер Клэр Птэк.

Меган Маркл и принца Гарри остановили свой выбор на торте с лимонными коржами, пропитанными сиропом бузины. А также свадебный торт будет украшен весенними цветами.

"Мне безумно приятно, что принц Гарри и Меган Маркл разделяют мои взгляды на кулинарию. Они также предпочитают сезонные блюда, им важна натуральность продуктов, и они любят те же ароматы, что и я" - написала Птэк в своем Инстаграме.

Кроме этого, Клэр Птэк несколько лет назад она переехала в Лондон и открыла кондитерскую Violet Cakes. Познакомилась с Меган Маркл она несколько месяцев назад, когда брала интервью у нее для своего lifestyle-блога.

Как сообщал svodka.net.uа, в 2018 году невеста британского принца Гарри Меган Маркл вместе с Елизаветой II, членами королевской семьи, дипломатами приняла участие в традиционном служении в Вестминстерском Аббатстве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира