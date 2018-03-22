Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 22 марта, разрешила привлечь народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник. Таким образом следствие может привлечь нардепа к уголовной ответственности из-за подготовки терактов и государственного переворота. Стоит отметить, что также депутаты разрешили поймать Савченко и арестовать. Как сообщал svodka.net, в четверг, 22 марта, в Верховной Раде было продемонстрировано видео, на котором запечатлен разговор народного депутата Надежды Савченко с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном о необходимости государственного переворота в стране с целью устранения действующей власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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