Неполитические Сводки
|Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арест
|22.03.2018 14:00
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Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 22 марта, разрешила привлечь народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.
Таким образом следствие может привлечь нардепа к уголовной ответственности из-за подготовки терактов и государственного переворота.
Стоит отметить, что также депутаты разрешили поймать Савченко и арестовать.
Как сообщал svodka.net, в четверг, 22 марта, в Верховной Раде было продемонстрировано видео, на котором запечатлен разговор народного депутата Надежды Савченко с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном о необходимости государственного переворота в стране с целью устранения действующей власти.
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