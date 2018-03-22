Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик представил в своем Instagram-аккаунте мотивационный ролик и рассказал фанатам, как достиг таких высот.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определённых высот и продолжать двигаться дальше", - подписал видео Усик.

Стоит отметить, что в ролике есть кадры из тренировочного лагеря боксера, где он готовится к финальному поединку World Boxing Super Series с Муратом Гассиевым.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 февраля, наиболее титулованный боксер-профессионал независимой Украины, чемпион в полулегком весе Василий Ломаченко отпраздновал свой 30 день рождения, на который пригласил большое количество известных спортсменов, между которых был и Александр Усик. В итоге, в социальной сети