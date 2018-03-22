В среду, 21 марта, депутаты КГГА на заседании комиссии по вопросам культуры предложили вместо торгово-развлекательного комплекса на Почтовой площади построить подземный музей, сообщает Сегодня .

Стоит отметить, проект рассмотрят уже в ближайшее время на сессии Киевсовета.

По словам депутата Киевсовета Александра Поживанова, теперь дело за решением депутатов на сессии. Если проект поддержат, то его будут поэтапно реализовывать. Очень сложно расторгнуть инвестдоговор, тем более, что инвестор уже вложил немало средств в строительство. Скорее только, вопрос будут решать суд.

Кроме этого, проект решения уже поддержала постоянная комиссия горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Как сообщал svodka.net, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией попросил у представителей музея Гуггенхайма в Бильбао позаимствовать им полотнище Винсента Ван Гога для украшения Белого дома, но кураторы порекомендовали супружеской паре взять взаймы другой экспонат , которым оказался золотой унитаз.

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