Стало известно, что лидеры биатлонной сборной Украины сестры Вита и Валентина Семеренко планируют намерены продолжать свои выступления за национальную команду, сообщает xsport.ua.

По словам Григория Шамрая, Вита, когда возвращалась в спорт, была настроена поработать не один год, а два-три.

"Посмотрим, как оно пойдет - там, может, еще и до следующей Олимпиады останется. Валентина тоже настроена и хочет продолжать тренировки. Она разочарована своим окончанием сезона, и у нее на душе нет ощущения того, что она полностью реализовалась. Так что будем дальше работать, поправлять весной здоровье и приступать к делу" - добавил он.

Кроме этого, тренер Григорий Шамрай считает, что на Олимпиаде показать достойный результат украинским биатлонисткам помешало физическое и моральное напряжение.

Как сообщал svodka.net.uа, украинская сборная по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира, который состоится в городе Тюмень Российской Федерации. К такому решению пришли министр молодежи и спорта Игорь Жданов и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак во время встречи.

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