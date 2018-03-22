Дочь актера Джонни Деппа и известной модели Ванессы Паради Лили-Роуз Депп продолжила официальное сотрудничество с французским модным домом Chanel. Теперь 18-летняя девушка стала лицом новой рекламной кампании косметической коллекции бренда Rouge Coco. Фото рекламы, а также видео было обнародовано пресс-службой на официальном канале на видеохостинге YouTube.

В мини-фильме юная, но известная модель качается на качелях, копируя рекламу с участием матери девушки Ванессы Паради, которая была снята в 1991 году. Не так давно Лили-Роуз созналась журналистам, что нередко вдохновляется образами, воплощенными мамой в молодых годах.

Создателем рекламы для Rouge Coco, главной героиней которой стала Депп, выступил известный французский фотограф Патрик Демаршелье.

Как сообщал svodka.net ранее, дочь Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп стала главной героиней обложки нового номера журнала мод , позируя для Карин Ройтфельд CR Fashion Book. Раньше Лили очень редко можно было увидеть обнаженной на страницах журналов, однако теперь девушка активно демонстрирует свои формы.

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