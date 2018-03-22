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|В образе матери: дочь Джонни Деппа снялась в рекламе Chanel
|22.03.2018 16:51
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Дочь актера Джонни Деппа и известной модели Ванессы Паради Лили-Роуз Депп продолжила официальное сотрудничество с французским модным домом Chanel. Теперь 18-летняя девушка стала лицом новой рекламной кампании косметической коллекции бренда Rouge Coco. Фото рекламы, а также видео было обнародовано пресс-службой на официальном канале на видеохостинге YouTube.
В мини-фильме юная, но известная модель качается на качелях, копируя рекламу с участием матери девушки Ванессы Паради, которая была снята в 1991 году. Не так давно Лили-Роуз созналась журналистам, что нередко вдохновляется образами, воплощенными мамой в молодых годах.
Создателем рекламы для Rouge Coco, главной героиней которой стала Депп, выступил известный французский фотограф Патрик Демаршелье.
Как сообщал svodka.net ранее, дочь Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп стала главной героиней обложки нового номера журнала мод, позируя для Карин Ройтфельд CR Fashion Book. Раньше Лили очень редко можно было увидеть обнаженной на страницах журналов, однако теперь девушка активно демонстрирует свои формы.
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