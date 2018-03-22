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|Пользователей Сети покорил новый трейлер Дэдпула 2
|22.03.2018 17:06
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В сети набирает популярности новый трейлер Дэдпула 2 с Райаном Рейнольдсом в главной роли, который опубликовала компания 20th Century Fox.
Ролик появился на YouTube сегодня, 22 марта, и уже успел собрать более 170 тысяч просмотров.
В новом фильме, который выйдет в прокат 16 мая 2018 года, главный герой должен будет защищать одного парня от посягательств Кейбла. Для этого он призовет помощь гендерно-нейтральных бойцов.
Стоит отметить, что кроме Рейнольдса в фильме снимаются Джош Бролин, Зази Битц, Брианна Хилдебранд и Морена Баккарин. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч.
Как сообщал svodka.net ранее, британский актер Генри Кавилл, наиболее известный по ролям в фильмах "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали" и "Лига справедливости", сбрил "самые дорогие усы в истории кино".
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