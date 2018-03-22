Английская сборная приняла решение везти на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации, собственные продукты, а также личных поваров. Соответствующая информация содержится на сайте издания The Sun .

Собственные повара сборной Англии приедут на футбольную базу игроков за неделю до приезда команды. За это время они планируют проверить продукты, установив возможность отравления.

Среди продуктов, которые сборная привезет с собой - кексы, томатный соус, шоколад, горчица и даже чайные пакетики. Наиболее опасными считаются мясо, рыба, фрукты, овощи, паста, рис, вода, а также молоко.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Анджей Дуда принял решение не принимать участия в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации.

Также известно, что министры и представители королевской семьи Великобритании отказываются от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации. Причиной такого решения стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.



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