Призыву на военную службу только подлежат 15 тысяч 190 граждан Украины, из которых в Вооруженные силы страны будут направлены 8 тысяч 990 людей. Такую информацию во время пресс-конференции "Призыв граждан Украины на срочную военную службу и военную службу по призыву лиц офицерского состава" предоставил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Всего подлежат призыву 15 тысяч 190 человек, из них в ВСУ будут направлены 8 990 лиц, в Государственную спецслужбу транспорта - 1 тысяча, в Национальную гвардию - 4 тысячи, в Государственную погранслужбу - 1200 человек. Почти 61 млн гривен расходов запланировано на эти действия", - сказал Артеменко.

По его словам, работа призывных комиссий стартует 2 апреля и завершится 31 мая нынешнего года. Призваны на срочную службу будут пригодные по состоянию здоровья к военной службе украинцы мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, а также лица возрастом до 27 лет.

Как сообщал svodka.net.uа, Петр Порошенко официально утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы , а также сроки следующих призывов в нынешнем году. Так призыв на срочную военную службу пройдет в апреле - мае и октябре - ноябре 2018 года.

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