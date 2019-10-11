 Пристайко: Цель Зеленского - не допустить нового Приднестровья на Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Пристайко: Цель Зеленского - не допустить нового Приднестровья на Донбассе
11.10.2019 18:02
Пристайко заявил, что Зеленский всеми силами пытается не допустить нового Приднестровья на Донбассе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->