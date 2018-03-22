Проект ONUKA представил в сети новый альбом под названием MOZAЇKA.

Пластинку, в которую вошли 10 композиций, может скачать каждый желающий в сети.

"MOZAЇKA - это история про череду удивительных совпадений, обстоятельств и символов. Все сложилось", - рассказала солистка коллектива Ната Жижченко.

Она также отметила, что трек STRUM посвятила своей бабушке: "Моей бабушке уже 86 лет, в этом году исполнится 87. Она уже часто попадает в больницу или плохо себя чувствует. Но бабушка полностью трезвый человек в плане ума. Глядя на нее, я вижу, как затухает тело, но какими сильными остаются характер, дух и мысли".

Композиция ХТО посвящена мужу Жижченко - фронтмену группы The Maneken Евгению Филатову, а GUNS DON'T SHOOT - о войне, "которая заполняет собой все вокруг".

Как сообщал svodka.net, вокалистка известной украинской группы ONUKA Ната Жижченко заявила, что музыки вне политики быть не может , так как искусство является рупором. Она добавила, что семья ее мужа Евгения Филатова - из Донецка.

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