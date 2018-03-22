На территории провинции Чунцин в Китае родился теленок-мутант, у которого не четыре, а шесть копыт. О необычном животном пишет The Mirror .

В соответствии с информацией издания, после рождения специалисты измерили вес животного, который составил не более 15 килограмм. Данный показатель является нормой для новорожденного теленка.

В текущее время состояние здоровья теленка оценивается как хорошее, но у него есть некоторые трудности, связанные с перемещением. Он пока не научился двигать одновременно шестью копытами. Младенец уже привлек внимание множества китайских туристов, а также местных жителей, которые следят за процессом роста и приходят для того, чтобы сделать фото и последить за мутантом.

Как сообщал svodka.net.uа, в Джорджии (США) на берегу было обнаружено тело загадочного морского существа. Турист Джефф Уоррен во время круиза по морскому заповеднику успел снять существо на видео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира