Актриса Элизабет Олсен обнародовала снимок с обложки нового выпуска журнала Empire, на котором она изображена, и усомнилась в том, что она выглядит в жизни так же, как на фото.

Новый номер журнала посвящен фильму Marvel "Мстители: Война бесконечности", в котором сыграла Олсен.

"27 апреля... Неужели я так выгляжу?", - подписала снимок актриса, который она обнародовала в Instagram.

Стоит отметить, что на фото актрисе заметно увеличили губы, сделали более острый подбородок и изменили овал лица.

Как сообщал svodka.net, актриса и кинопродюсер австралийского происхождения Марго Робби получила предложение принять участие в съемках фильма режиссера Квентина Тарантино под названием "Однажды в Голливуде" .

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