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Штаб АТО: За день не Донбассе не было ни одного обстрела
22.03.2018 18:57

По состянию на 18:00 в зоне поведения антитеррористической операции на востоке Украины обстрелов позиций сил АТО зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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