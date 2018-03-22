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|Штаб АТО: За день не Донбассе не было ни одного обстрела
|22.03.2018 18:57
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По состянию на 18:00 в зоне поведения антитеррористической операции на востоке Украины обстрелов позиций сил АТО зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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