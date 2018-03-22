В столице Украины коммунальное предприятие, аэропорт "Киев" (Жуляны) получил имя авиаконструктора, ученого, изобретателя Игоря Сикорского. Такое решение было принято во время заседания Киевского городского совета, о чем говорится на официальном сайте.

Известно, что за переименование выступили 67 депутатов из общего числа 91 депутата.

По время обсуждения в Киевсовете подчеркнули, что основная инициатива по переименованию аэропорта была выдвинута трудовым коллективом самого аэропорта.

Кроме того, были рассмотрены альтернативные версии названия аэропорта, но теперь аэропорт называется "Коммунальное предприятие Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского".

Как сообщал svodka.net, комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержали решение по переименованию киевского международного аэропорта Жуляны в честь украинского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира