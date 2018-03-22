В Волынской области, поселке городского типа Ратное в среду, 21 марта, девочка в возрасте 6 лет по неосторожности осуществила выстрел из пневматической винтовки в собственную младшую сестру. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что жительница поселка Семеновка в возрасте шести лет дома нашла пневматическое ружье, размещенное в коридоре квартиры, и неожиданно выстрелила, ранив в голову трехлетнюю сестру.

Пострадавшая девочка была доставлена в местную больницу. Пневматическое устройство отправили на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по статье 264(халатное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) УК Украины. Ведется досудебное расследование.

Как сообщал svodka.net ранее, в Запорожье военнослужащий-контрактник во время чистки оружия случайно застрелил своего коллегу. случай произошел в воинской части №3029 в понедельник, 30 октября, около 15:00.

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