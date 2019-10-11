 Обещали высокую зарплату и соцпакет: мошенники в двух областях заманивали людей в трудовое рабство - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Обещали высокую зарплату и соцпакет: мошенники в двух областях заманивали людей в трудовое рабство
11.10.2019 19:16
Нацполиция Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->