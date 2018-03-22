В четверг, 22 марта, в посольстве Великобритании в столице Российской Федерации прошел брифинг для дипломатического сообщества относительно дела Сергея Скрипаля. Соответствующую информацию распространило посольство, обнародовав сообщение на своей странице в микроблоге Twitter.

Известно, что в брифинге приняли участие около 80 дипломатов, которым посол Великобритании Лори Бристоу рассказал о британском видении дела, а также посвятил в развитие событий.

Так, посол рассказал о том, что проведенный лучшими мировыми специалистами Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне анализ показал, что Скрипаля отравили военным реагентом Новичок, разработанным в РФ. Помимо этого, было отмечено, что у посольства нет информации о причастности других стран к данному веществу.

"Исходя из этого, мы решили, что есть только два правдоподобных объяснения: либо прямое действие российского государства против Великобритании, либо правительство России потеряло контроль над этим потенциально катастрофически разрушительным нервным агентом и позволило ему попасть в руки других лиц", - подчеркнул посол.

Британские дипломаты отметили, что Российская Федерация не объяснила попадание данного вещества на территории Британии, вместо этого запустив волну дезинформации.

"Это первое оскорбительное использование нервного агента в Европе со времен Второй мировой войны и нарушение основополагающего запрета на применение химического оружия - статья первая Конвенции о химическом оружии", - сказали представители Великобритании.

Также было отмечено, что РФ последовательно показывает, что готова разорвать свод правил, если это в ее интересах.

Как сообщал svodka.net ранее, Министерство иностранных дел Российской Федерации пригласило послов других государств в Москву , чтобы встретиться с руководством и специалистами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Главной темой обсуждения станет дело Сергея Скрипаля.

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