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|Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл разослали гостям пригласительные
|22.03.2018 20:57
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Принц Великобритании Гарри вместе с будущей женой, актрисой Меган Маркл разослали пригласительные на церемонию бракосочетания 600 гостям, также были отправлены 200 пригласительных на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, опубликовав соответствующее фото на странице в Twitter.
Кроме того, в четверг, 22 марта, стало известно, что официальные приглашения на службу 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзоре отправили людям из списка, составленного ранее. В их числе члены королевской семьи, родители Меган, а также друзья пары.
Бумажные приглашения изготовила фирма Barnard&Westwood, с 1985 года владеющая королевским ордером на печать для потребностей Ее Величества. Для них использовали американские чернила черного и золотого цвета, английскую бумагу. Их напечатали, после чего отполировали и позолотили по краю.
"Свадьба принца Гарри и г-жи Меган Маркл станет поистине особенным событием, и мы взволнованны возможностью создать специальные приглашения для их гостей", - заявил управляющий директор фирмы Остин Копли.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Меган Маркл и принц Гарри выбрали кондитера для приготовления своего свадебного торта. Королевский десерт для самой ожидаемой свадьбы года изготовит кондитер Клэр Птэк.
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