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|Приостановка движения киевского метро: названа причина
|22.03.2018 21:18
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В столице Украины случилось приостановление движения поездов на Красной ветке метрополитена. Об этом предупредила пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен" на официальной странице в микроблоге Twitter.
По информации, предоставленной пресс-службой, причиной остановки стало то, что один и пассажиров упал на пути метро. Данный случай случился в четверг, 22 марта, на станции метро "Днепр".
"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - отметили в Киевском метрополитене.
Как сообщал svodka.net ранее, 22 марта, в Киеве на одной из станций метро задержали мужчину со взрывчаткой. По словам правоохранителей, пассажир вез в рюкзаке тротиловую шашку весом около 100 грамм, 100 грамм пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.
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