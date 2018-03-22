В столице Украины случилось приостановление движения поездов на Красной ветке метрополитена. Об этом предупредила пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен" на официальной странице в микроблоге Twitter.

По информации, предоставленной пресс-службой, причиной остановки стало то, что один и пассажиров упал на пути метро. Данный случай случился в четверг, 22 марта, на станции метро "Днепр".

"Красная ветка. По станции "Днепр" пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", - отметили в Киевском метрополитене.

Как сообщал svodka.net ранее, 22 марта, в Киеве на одной из станций метро задержали мужчину со взрывчаткой . По словам правоохранителей, пассажир вез в рюкзаке тротиловую шашку весом около 100 грамм, 100 грамм пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы.

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