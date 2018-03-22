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- Ученые обнаружили новый белок, способный убивать раковые клетки печени
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|Ученые обнаружили новый белок, способный убивать раковые клетки печени
|22.03.2018 21:39
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Группа биологов швейцарского Университета Базеля провели тестирование 4,5 тысячи белков, чтобы изучить из воздействие на больные и здоровые ткани человеческой печени, во время чего нашли новый белок, который борется с раковыми клетками печени, увеличивая шансы на выздоровление. Об этом пишет Громадське, ссылаясь на информацию об исследованиях на сайте Университета Базеля.
Отмечается, что белок получил название LHPP. Благодаря исследованию, удалось выяснить, что в присутствии LHPP, образование новых опухолей приостанавливалось, а функция печени возвращалась в норму.
"Поразительно, что LHPP присутствует в здоровых тканях и полностью отсутствует в зараженных. Кроме экспериментов на мышах, мы наблюдали за пациентами с раком печени. В них также снижалось количество LHPP", - отметил биолог Сравант Хиндупур.
Ученый также подчеркнул, что от количества белка LHPP может зависеть степень тяжести болезни. Соответственно, врачи смогут быстрее выявлять рак печени у пациентов и уменьшать размер, а также количество опухолей на раннем этапе их развития.
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