Компания из Швейцарии Hublot стала автором лимитированной серии часов класса "люкс" под названием Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Выпуск посвятили Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдет на территории Российской Федерации, передает Bloomberg .

Известно, что цена нового продукта - 5,2 тысячи долларов. В серию вошли только 2018 экземпляров.

Их основное отличие - то, что они "умные", а не механические. Работает устройство под управлением операционной системы Wear OS от Google.

Что касается характеристик, то известно, что часы получили AMOLED-дисплей с диагональю 3,5 см, а также множество разнообразных датчиков. Материал корпуса часов - великан, благодаря чему является водонепроницаемым.

Как сообщал svodka.net ранее, в Китае итальянский производитель X Electric Vehicle намерен выпустить 3D-печатные автомобили LSEV . Практически все видимые части двухместной машины сделали с помощью 3D-печати.

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