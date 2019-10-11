Неполитические Сводки
- В ЕС увидели прогресс в реализации Минских соглашений
- Премьер-министра Эфиопии удостоили Нобелевской премии мира
- Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция"
- Сумки-клещи и сумки-гусеницы: японский дизайнер придумал реалистичную коллекцию с насекомыми
- Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет темнокожий ЛГБТ-активист
|Сумки-клещи и сумки-гусеницы: японский дизайнер придумал реалистичную коллекцию с насекомыми
|11.10.2019 21:08
|
Поделитесь статьей с друзьями