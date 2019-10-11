 Сумки-клещи и сумки-гусеницы: японский дизайнер придумал реалистичную коллекцию с насекомыми - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сумки-клещи и сумки-гусеницы: японский дизайнер придумал реалистичную коллекцию с насекомыми
11.10.2019 21:08
Японский художник создал мегареалистичные сумки в виде насекомых Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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