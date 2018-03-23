Экс-модель известного мужского журнала Playboy Карен Макдугал публично призналась в своей связи с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 2006 году, когда тот уже был в браке с Меланией. Интервью с женщиной обнародовал телеканал CNN .

По словам Макдугал, ей удалось познакомиться с Дональдом на одной из вечеринок в доме владельца журнала Playboy в июне 2006 года, после чего их разговор продлился несколько часов и привел к интимным отношениям.

"После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне", - призналась Макдугал. Она отметила, что такое отношение в то время бизнесмена ее невероятно возмутило.

"Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно", - вспомнила модель, подчеркнув, что подобные отношения длились около десяти месяцев.

Как сообщал svodka.net, модель Стефани Клиффорд (которая более известна под псевдонимом Сторми Даниелс) подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом . На тот момент будущий президент США уже был женат на Мелании.

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