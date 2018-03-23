Как минимум 13 человек стали жертвами пожара, который разгорелся в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza на территории города Хошимине во Вьетнаме. О деталях происшествия сообщило местное издание VnExpress .

Согласно заявлению директора пожарной службы города полковника Нгуена Тханя Хуонга, помимо погибших, из-за возгорания пострадали еще 14 человек. Одна из жительниц комплекса разбилась, выпрыгнув из окна 19-го этажа.

В нынешнее время сотрудники спасательной служба продолжают гасить возгорание, на месте пожара продолжают работу около пяти единиц техники. Помимо этого, правоохранители обходят каждый из этажей помещения, эвакуируя жителей.

Предварительно установлено, что пожар произошел около полуночи на территории подвала, где размещена автопарковка. Свидетели утверждают, что перед пожаром расслышали громкий взрыв.

Как сообщал svodka.net, , ночью в ирландском городе Дублин загорелось несколько этажей гостиницы Metro Hotel. Пожар начался примерно в 20:00 на 13-м этаже отеля, а затем быстро распространился и на другие этажи.

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