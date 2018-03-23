Французский актер испанского происхождения Жан Рено посетил пресс-конференцию в столице Украины, где отвечая на вопросы журналистов, поделился впечатлениями от жителей страны и Карпат, где состоялись съемки картины "Последний шаг".

"У меня было сильное желание посетить Карпаты, ведь там очень красивая природа. Вспоминая (съемки - ред.) - было очень холодно, но перед нами был лес невероятной красоты", - поделился впечатлениями актер. Он также отметил, что жители страны оказались очень добрыми, следовательно он "очень счастлив".

"Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - подчеркнул Жан, добавив, что он остался в восторге от съемок данного фильма, в котором старался быть как можно убедительным во время исполнения роли.

По словам режиссера и сценариста картины Фредерика Петижана, она отснята уже на 70%, ее главная локация - украинские Карпаты, но некоторые из сцен снимались на киевском Подоле.

Как сообщал svodka.net, Украина и Франция снимет общий триллер "Последний шаг", главная роль в котором досталась известному актеру Жану Рено. Р ено исполнить роль наемного убийцы, который спасает девушку от гибели после несчастного случая на мотосанях.

Позже стало известно, что 25 февраля, в Украину на съемки фильма "Последний шаг" приехал известный французский актер Жан Рено. Выход киноленты в прокат запланирован на 2019 год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира