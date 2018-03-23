Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель после проведения трехсторонних переговоров в четверг, 22 марта, подтвердили, что РФ считается причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Терезы Мэй.

"Лидеры договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

Известно, что во время переговоров премьер Великобритании посвятила президента Франции и канцлера ФРГ в подробности расследования "безрассудного использования" боевого нервно-паралитического вещества, разработанного в России.

В то же время Тереза ​​Мэй подчеркнула положительную идентификацию ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, "использовавшегося как часть группы нервно паралитических веществ "Новичок".

Как сообщал svodka.net, 22 марта, в посольстве Великобритании в столице Российской Федерации прошел брифинг для дипломатического сообщества относительно дела Сергея Скрипаля .

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