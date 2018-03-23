Российский актер театра и кино Федор Добронравов перенес операцию в одной из клиник в Подмосковье после срочной госпитализации, которая случилась ранее. Доктора поставили артисту диагноз - инсульт. Об этом сообщило издание " Известия" пятницу, 23 марта, ссылаясь на информацию собственных источников.

Актеру Московского театра провели срочную операцию. Известно, что впервые состояние Федора ухудшилось 17 марта, тогда работники скорой помощи доставили его в подмосковную клинику. В текущее время не сообщается о нынешнем состоянии Добронравова, однако известно, что операция прошла хорошо.

На территории Украины актер получил наибольшую слава после исполнения роли в телевизионном сериале "Сваты".

Как сообщал svodka.net ранее, Служба безопасности Украины решила запретить въезжать на территорию страны на протяжении трех лет российскому актеру Федору Добронравову, получившему наибольшую слава благодаря сериалу "Сваты".

Позже известный российский актер и звезда украинского сериала "Сваты" Федор Добронравов заявил, что ничего не знает о запрете на въезд в Украину. Он не посещал полуостров Крым после его аннексии Российской Федерацией.

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